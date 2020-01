RTL-Show startet am 10. Jänner u.a. mit Sonja Kirchberger

Sonja Kirchberger muss ab 10. Jänner im Dschungelcamp auf Lagerfeuerromantik verzichten. RTL zündelt wegen der Brände in Australien aus Sicherheitsgründen mit Gas. Foto: RTL

Köln – Kein Lagerfeuer im Dschungelcamp: Wegen der schweren Waldbrände in Australien muss die am 10. Jänner startende RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ohne den traditionellen Camp-Mittelpunkt auskommen. Es werde "diesmal nur gasbetriebenes Feuer geben", teilte der Sender auf Anfrage mit.

In weiten Teilen Australiens wüten seit Wochen heftige Buschbrände. Mindestens 17 Menschen starben seit dem Ausbruch der ersten Feuer. Dutzende werden vermisst. Nach Behördenangaben verbrannten schon mehrere Millionen Hektar Land. Auch das Nachrichtenportal "Watson" berichtete über die Vorsichtsmaßnahmen im RTL-Camp.

"Nahezu ausgeschlossen", dass Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen

"Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau", sagte ein Sprecher des Senders auf Anfrage der dpa. "Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können." Die Show, die am 10. Jänner unter anderem mit der österreichischen Schauspielerin Sonja Kirchberger startet, werde darum wie geplant stattfinden können – nur eben ohne Lagerfeuer und ohne Kerzen.

Das Feuer spielte bisher eine wichtige Rolle in der von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderierten Show. Es war viel mehr als nur die Kochstelle. Stets musste es nachts von mindestens zwei Campern bewacht werden, damit es nicht erlischt. So kam es dann oft zu den großen, tränenreichen Dschungel-Geständnissen oder fiesen Lästereien, die die Show ausmachen. (APA, 2.1.2019)