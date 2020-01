Insgesamt gab es 2019 in der zivilen Luftfahrt 20 Unglücke mit 283 Todesopfern. Austrian Airlines liegt im Ranking auf Platz 65

2019 war das sicherste Jahr in der Geschichte der zivilen Luftfahrt Foto: APA/dpa/Silas Stein

Johannesburg – In der Welt der kommerziellen Luftfahrt sind die Spitzenplätze in Sachen Sicherheit für die 100 größten Fluggesellschaften 2019 neu vergeben worden. Die Golf-Airlines Emirates und Etihad Airways haben sich laut Experten im Vorjahr als Nummer eins und zwei behauptet, doch die Europäer folgen dichtauf. Die sicherste europäische Fluggesellschaft ist demnach die spanische Air Europa auf Rang drei.

Auf den vierten Platz des jährlichen, von dem Hamburger Flugsicherheitsbüros JACDEC für das Fachmagazin "Aero International" erstellten, Ranking schaffte es Finnair. Auf Platz sechs landete Norwegian Air Shuttle, auf dem zehnten Rang Vueling aus Spanien. Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines liegt auf Platz 65. "Fliegen war 2019 insbesondere in Deutschland und Europa wie schon in den Vorjahren sehr sicher; trotz steigender Passagierzahlen ist die Zahl der tödlich Verunglückten in der zivilen Luftfahrt auch weltweit im vergangenen Jahr erneut gesunken", teilte dazu der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit.

Risiko-Index wichtiger als Ranking

Das Beispiel der deutschen Lufthansa verdeutlicht, wie schnell eine gute Sicherheitsbilanz durch ein einzelnes Ereignis bei kommerziellen Linienflügen beeinflusst werden kann. Am 30. Juli in Frankfurt steuerte das Frankfurter Airportpersonal eine mobile Fluggasttreppe ins Heck eines Lufthansa-Jets. Das Flugzeug wurde irreparabel beschädigt. Da während des Unfalls Passagiere an Bord waren, belastete der Vorfall als Totalschaden die JACDEC-Bilanz.

"Die Unfallhistorie basiert auf den Daten tausender Unfälle und Zwischenfälle aus den vergangenen 30 Jahren", hieß es vom Hamburger Flugsicherheitsbüro. Es rät dazu, sich eher nach dem Risiko-Index als nach der genauen Platzierung der Fluglinie in der Rangliste zu orientieren. Und da liegen die Airlines der deutschsprachigen Länder erstaunlich dicht beieinander. Die JACDEC-Studie erfasst die weltweit 100 Linien mit größter Verkehrsleistung – und belohnt Fluglinien mit jahrelang unfallfreiem Flugbetrieb.

Sicherheitslevel insgesamt hoch

Dass Emirates trotz eines Totalverlusts im Jahre 2016 die Rangliste anführt, liegt vor allem an der enormen Flugleistung der Airline. "Die aus den Großraumjets A380 und Boeing 777 bestehende Langstreckenflotte liefert eine enorm hohe Menge von Passagierkilometern, was wesentlich in die Bewertung eingeht", erklärte "Aero International"-Chefredakteur Thomas Borchert.

Dass das Sicherheitslevel der gesamten Industrie hoch ist, spiegeln auch Zahlen der Luftverkehrsvereinigung IATA wider. Demnach beförderten Fluggesellschaften 2019 rund 4,5 Milliarden Passagiere. In dieser Zeit zählten die Unfallforscher des Aviation Safety Network 20 Unglücke mit kommerziellen Flugzeugen, bei denen 283 Menschen als Passagiere oder Crewmitglieder an Bord der Flugzeuge getötet wurden. "2019 war eines der sichersten Jahre in der Geschichte der kommerziellen Zivilluftfahrt – ohne Verunglückte in Deutschland oder im Luftraum der Europäischen Union", berichtete daher auch der BDL.

Das sahen auch die Unfallforscher des JACDEC-Büros bei ihrer Bilanz der sichersten 100 Airlines mit der größten Flugleistung so. "Aus Sicht der JACDEC-Experten rücken die besseren Kandidaten für die oberen Plätze in den vergangenen Jahren immer enger zusammen", betonten die Autoren und sprachen deshalb von einem guten "Zeichen für den weltweiten Fortschritt der Sicherheitsniveaus in der Luftfahrt." (APA, 2.1.2020)