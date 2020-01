Wir haben heute volle Pulle Regierungsprogramm für euch! Hier sind die News!

[Inland] Das türkis-grüne Regierungsprogramm im Überblick.

Von Ministerinnen und Staatssekretären: Das voraussichtliche Regierungspersonal im Überblick.

Neue Regierung: Kompromiss mit grünem Zähneknirschen.

Vorbild DÖW: Türkis-Grün plant "Dokumentationsstelle für politischen Islam".

[International] Türkei erlaubt Truppenentsendung nach Libyen.

Hoher iranischer General bei US-Raketenangriff im Irak getötet



[Wirtschaft] Die 40-Stunden-Woche hat für viele ausgedient: Was in Österreich schon geht.

[Panorama] Drei Tatverdächtige für Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos ermittelt.

[Pensionssplitting] Warum es fair ist, wenn Eltern halbe-halbe machen.

[Kultur] Betörende Filmdoku über Miles Davis.

[Sport] Mourinho on fire: Beschimpft einen Southampton-Coach als Idioten.

[Mietrecht] Alles rund ums Thema Betriebskosten könnt ihr hier nachlesen.

[Wetter] Eine kaum wetterwirksame Störung streift die nördlichen Landesteile. Vermehrt tauchen Wolkenfelder auf, die vor allem am Nachmittag zunehmend dichter werden. Mit Niederschlägen ist vorerst nicht zu rechnen. -4 bis +7 Grad.

[Zum Tag] Aretha Franklin wurde am 3.1.1987 als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.