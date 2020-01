Antonow An-12 in Hannover-Langenhagen (Archivbild) Foto: AP/Fabian Bimmer

Khartum – Im Sudan sind beim Absturz einer Lazarettmaschine des Militärs nach offiziellen Angaben alle 18 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Bei den Toten handle es sich um sieben Besatzungsmitglieder, drei Richter und acht weitere Zivilisten, teilte der Sprecher des Militärs, General Amer Muhammad Al-Hassan, am Donnerstagabend mit.

Die Maschine vom Typ Antonow An-12 habe fünf Minuten nach dem Start vom Flughafen der Stadt El Geneina im Westen des Landes aus unbekannter Ursache an Höhe verloren und sei am Boden zerschellt. Ihr Ziel war Khartum, die Hauptstadt des ostafrikanischen Landes.

Maschine transportierte Verletzte

Das Flugzeug sollte nach Angaben der sudanesischen Hilfsorganisation Roter Halbmond Patienten zur Behandlung in die Hauptstadt fliegen. Die Menschen seien in den vergangenen Tagen bei heftigen Kämpfen in den vergangenen Tagen zwischen rivalisierenden Volksgruppen in Darfur verletzt worden. Dabei habe es nach Angaben des Roten Halbmondes insgesamt 48 Tote und Dutzende Verletzte gegeben.

In Darfur an der Grenze zum Tschad kämpfen Rebellen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen Truppen der Zentralregierung und mit ihnen verbündete lokale arabische Milizen. (APA, dpa, 2.1.2020)