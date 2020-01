Der nun getötete Kommandant der Quds-Einheit war meist in direktem Auftrag von Religionsführer Khamenei unterwegs – seine Einheit führte er seit zwei Jahrzehnten

Heimatbesuch: Ghassem Soleimani beim Gedenken an die Islamische Revolution im Jahr 2016 in Teheran. Foto: AP / Ebrahim Noroozi

Generäle sind selten Medienstars. Ghassem Soleimani jedoch, der Freitagfrüh in Bagdad bei einem US-Angriff getötet wurde, war im Iran selbst, aber auch im Ausland eine Figur, die weit über ihre militärische Stellung hinaus Aufmerksamkeit bekam. Soleimani war seit 1998, also seit mehr als zwei Jahrzehnten, der Kommandant der Quds-Einheit – Quds heißt Jerusalem –, jenem Teil der iranischen Revolutionsgarden, der mit Auslandseinsätzen betraut wird.

Im Fall des Iran ist deren Bandbreite groß: von militärischen Operationen der eigenen Leute über jene von iranisch gesteuerten Milizen in etlichen Ländern des Nahen Ostens bis hin zu Geheimdienst- und antiisraelischen Terrormissionen weltweit. Er kommandierte den Einsatz der schiitischen Kräfte im Irak gegen den "Islamischen Staat" (IS), aber auch in Syrien jenen zur Unterstützung des Regimes von Bashar al-Assad.

Omnipräsenter General

Oft war er auch im politischen Auftrag der höchsten iranischen Instanz, des Religionsführers Ali Khamenei, unterwegs – etwa im Libanon, wo die libanesische Hisbollah auf Befehle aus dem Iran hört, oder gerade in der letzten Zeit im Irak, wo es einen neuen Premierminister zu finden gilt. Und seine Einsätze waren keineswegs immer geheim: Bilder von Ghassem Soleimani gemeinsam mit Iran-freundlichen Milizionären, aber auch zum Beispiel mit kurdischen Peshmerga während des Kampfes gegen den "Islamischen Staat" waren stets auch politische Botschaften. In der Region war er omnipräsent.

Soleimani verkörperte wie kein anderer die iranische Ideologie der "Achse des Widerstands" – damit gemeint ist nach iranischem Verständnis Widerstand gegen die imperialistische US-Politik in der Region. Er nahm sich dabei auch kein Blatt vor dem Mund, sondern brüstete sich mit dem wachsenden iranischen Einfluss in Bagdad, Damaskus, Beirut und Sanaa. Aber er trug auch den Pragmatismus mit, zu dem die iranische Politik manchmal fähig ist: Beim US-geführten Krieg in Afghanistan 2001 versorgte er die US-Armee mit Information über Militärbasen der Taliban. Im Irak, dem wichtigsten Land für die iranische Machtprojektion, gab es bei den Regierungsbildungen stets einen minimalen Konsens zwischen Teheran und Washington, das heißt, es kamen Premierminister zum Zug, mit denen beide zusammenarbeiten konnten.

Hohes Ansehen im Iran, "böser Geist" für die USA

Im Iran wurde der 62-Jährige vor den letzten Wahlen sogar als möglicher Kandidat fürs Präsidentenamt gehandelt. Khamenei nannte ihn einen "lebenden Märtyrer der Revolution". Und obwohl die USA ihn als Terroristen und "bösen Geist" sahen, nahmen sie doch im letzten Jahrzehnt Abstand vom Versuch, ihn umzubringen. 2008, als der israelische Mossad und die CIA in einer gemeinsamen Operation Imad Mughniyeh, den Chef für internationale Operationen der libanesischen Hisbollah, umbrachten, soll auch Soleimani in ihrem Visier gestanden sein. Aber die Kollateralschäden – die auch jetzt noch nicht abzusehen sind – wurden von den USA wohl als zu hoch erachtet.

Soleimani, der selbst fünf Kinder hatte, stammte aus ärmlichen bäuerlichen Verhältnissen und verfügte über eine minimale Schulbildung. Seine Jugendjahre verbrachte er mit bescheidenen Beschäftigungen, so arbeitete er anfangs auch als Maurer. Über seine Teilnahme am islamischen Revolutionsgeschehen 1979 ist wenig bekannt, die Jahre des Kriegs gegen den Irak (1980–1988) wurden für ihn entscheidend, und er fand bald den Weg zu den Pasdaran und machte dort Karriere.

An der Spitze der Al-Quds-Brigaden folgt ihm nun sein bisheriger Stellvertreter, Esmail Ghaani, nach. (Gudrun Harrer, 3.1.2020)