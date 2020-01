Materialien

In Zeiten der omnipräsenten Digitalisierung und Schnelllebigkeit regen sich vermehrt archaische Bedürfnisse in unserem Hirn. Für Materialien, mit denen wir uns in unseren Wohnräumen umgeben, bedeutet das: Back to the roots. Allerlei Hölzer, Samt, verschiedene Lederarten, Glas, Marmor, aber auch Güldenes, Verchromtes und Grünzeug begehren vermehrt Einlass in unsere guten Stuben. Auf dass unsere Finger und Augen mehr vorgesetzt bekommen als Touchscreens und Tastaturen. Dazu passend stehen auch die Sterne für das elegante wohnliche "Wiener Geflecht" (siehe Bild) im Zeichen eines Comebacks. (maik)