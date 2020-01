Laut Teletest kam das Konzert auf 940.000 Zuseher, der ORF spricht von einem Fehler bei der Messung und einer deutlich besseren Quote

Andris Nelsons dirigierte heuer die Wiener Philharmoniker. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – 940.000 Zuseher bei einem Marktanteil von 45 Prozent: Laut Teletest hatte das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am Mittwoch um 11:15 Uhr in ORF 2 so wenige Zuseher wie noch nie. Ein Jahr davor erreichte der Konzertteil noch ein Millionenpublikum und einen Marktanteil von 47 Prozent.

Der ORF verweist am Freitag allerdings auf einen Fehler bei der Quotenmessung infolge einer nicht korrekten Zuordnung der Nutzungsdaten. Die Daten würden nochmals überprüft und neu zugeordnet, heißt es. Die korrekten Daten sollen laut ORF am 9. Jänner 2020 verfügbar sein und dem ORF-Neujahrskonzert ein deutliches Quotenplus bescheren – im Vergleich zu den 940.000 Zusehern, die jetzt gemessen wurden.

Das bis jetzt meistgesehene Neujahrskonzert fand 2013 mit durchschnittlich 1,25 Millionen Zuschauern für den zweiten Teil statt. (red, 3.1.2020)