Polizeieinsatz in Villejuif. Foto: APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Paris – Bei einem Messerangriff in der Nähe von Paris hat ein Mann am Freitag mindestens einen Menschen getötet, mehrere Menschen wurden verletzt.

Das gab am Freitagnachmittag Vincent Jeanbrun, der Bürgermeister von Villejuif bekannt. Der Angriff ereignete sich in einem Park in dem Pariser Vorort. Der Angreifer sei von der Polizei erschossen worden, berichteten außerdem französische Medien. (APA, dpa, 3.1.2020)