17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Pünktlich zum Neujahrs beginn startet Christine Reiler mit diesem Thema: Dampfen statt Rauchen – Wie schädlich sind E-Zigaretten? Tipps, wie man es schafft durchzuhalten, gibt Ernest Groman vom Nikotininstitut Wien. Die weiteren Beiträge handeln von Amyloidose, Ingwer und Fibromyalgie. Bis 18.00, ORF 2

18.20 REPORTAGE

360° – Geo-Reportage: Esmeraldas Edelkakao Der edle "Cacao Nacional" verdankt sein einzigartiges Aroma dem Anbau mitten im Regenwald. Kultiviert wird er von den Kichwa-Indianern in Amazonien und den Afroecuadorianern in Esmeraldas. Für die Kakaobäuerinnen Lilian und Cleofe in Esmeraldas, im Norden Ecuadors, bedeutet der Anbau von Kakaobohnen des Cacao Nacional nicht nur die Rückbesinnung auf den Kakao als Heilkraft- und Nahrungsquelle, sondern er sichert ihnen langfristig ein Einkommen.

20.15 KABARETT

Monika Gruber: Wenn ned jetzt, wann dann? Gute Frage. Die bayerische Lachwurzn sucht und findet den richtigen Zeitpunkt für ihr viertes Soloprogramm. Der Schmäh rennt. Bis 21.45, Servus TV

21.30 MAGAZIN

Instinkt – Fashion Rules?! Junge Mode designer erlernen an der Wiener Modeschule Hetzendorf und in der Modeklasse an der Wiener Angewandten das Handwerk von Grund auf. Instinkt war bei den Modeschauen der Abschlussklassen dabei. Bis 22.00, Okto

21.45 BOING!!

Vier für ein Ave Maria (I quattro dell’Ave Maria, I 1968, Giuseppe Colizzi) "Als wir anfingen und Leone diese harten Filme machte, versuchten wir, im Western einen Weg zwischen Komik und Realismus zu finden, und Filme wie Vier für ein Ave Maria waren absolut hybrid", meinte Carlo Pedersoli alias Bud Spencer Jahre später rückblickend auf dieses frühe Glanzstück aus dem Hause Spencer/Hill. Und wer hätte es gedacht: Die Stereo-Watschen und der Fausthammer des Herrn Pedersoli sollten sich als genuine Innovationen des Genres erweisen. Stilprägend.

22.00 DOKUMENTATION

Hund und Mensch Wahre Geschichten über die bedingungslose Treue zwischen Mensch und Hund. Die Dokumentation geht der bemerkenswerten Intelligenz der Vierbeiner, ihren Sinnesleistungen und ihrer emotionalen Bindung zum Menschen auf den Grund. Bis 22.55, Arte

22.00 TRAUMHAFT

Vanilla Sky (USA 2001, Cameron Crowe) Crowes hybrides Thriller-Remake von Alejandro Amenábars Abre los ojos ist ein Film mit und über Tom Cruise und zugleich als Kommentar über die künstlichen Traumwelten der Populärkultur zu lesen. Er entfaltet selbst eine oszillierende Traumwelt zwischen therapeutisch gesteuerter Paranoia und Romantik. Bis 0.05, ZDF neo

David Aames (Tom Cruise) hat sich in die Tänzerin Sofia Serrano (Penélope Cruz) verliebt, das Glück hält jedoch nicht lange. Cameron Crowes faszinierend-hybrides Thriller-Remake "Vanilla Sky" um 22 Uhr auf ZDF neo. Foto: ZDF / Paramount Pictures

0.05 RAUFEREIEN

Fight Club (USA 1999, David Fincher) Die enttäuschten Söhne der Kontrollgesellschaft entwickeln in geheimen Faustkampf-Gesellschaften unter Anleitung von Edward Norton und Brad Pitt neues Selbstbewusstsein. Bis 2.15, ZDF neo