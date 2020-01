CHRONOLOGIE: Schnelle Eskalation zwischen Iran und USA

Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass Washington jene Aktion durchführte, die das Spannungsverhältnis zwischen dem Iran und den USA aufbaute: den Ausstieg der USA aus dem Atomdeal imMai 2018. Kurz darauf setzte die US-Regierung die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft.

Im Frühjahr 2019 folgte eine Eskalation am Golf: Zunächst wurde der Iran mehrerer Sabotageakte gegen Handelsschiffe verdächtigt, wenig später schoss Teheran eine US-Drohne ab. US-Präsident Donald Trump sprach von einem "sehr schweren Fehler" des Iran. Einen Militärschlag stoppte er aber in letzter Minute wegen "unverhältnismäßiger" Opferzahlen.

Die jüngste Eskalation begann im Dezember 2019, als schiitische Milizen mehrfach US-Einrichtungen angriffen. Bei einer Attacke am 27. Dezember wurde ein US-Bürger in Kirkuk getötet, die USA reagierten am 29. Dezember mit Luftschlägen auf die schiitische Kataib Hisbollah. Militante schiitische Demonstranten versuchten am 31. Dezember die US-Botschaft in Bagdad zu stürmen, zogen am nächsten Tag aber wieder ab. Die USA beschuldigten den Iran, hinter den Protesten zu stehen, und töteten in der Nacht auf 3. Jänner General Ghassem Soleimani. (maa)