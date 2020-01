12.30 MAGAZIN

Orientierung: Versöhnung nach Terrorjahren in Uganda In Ugandas Bürgerkrieg wurden zehntausende Kinder und Jugendliche als Kindersoldaten missbraucht. Noch immer leiden sie und ihre Familien unter den Folgen des Terrors. Ein Film von Gundi Lamprecht. Bis 13.00, ORF 2

12.40 DOKUMENTATION

Charlie Chaplin – Der Komponist Chaplin ist immer noch eine der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte, vor wie hinter der Kamera. Ein Aspekt von Chaplins künstlerischem Schaffen ist aber wenig bekannt: sein Werk als Filmkomponist. Dominik Wessely zeigt diese Seite in originalen Bild- und Tondokumenten. Bis 13.35, Arte

14.30 SHOWDOWN

Der große Gatsby(The Great Gatsby, AUS/USA 2013, Baz Luhrmann) Die Neuverfilmung des F.-Scott-Fitzgerald-Klassikers lässt Broker Nick Carraway (Tobey Maguire) in die Welt des Emporkömmlings Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby eintauchen. Doch inmitten all der rauschenden Feste ist Jay ein einsamer Mann, der seine große Liebe Daisy (Carey Mulligan) zurückerobern will. Baz Luhrman (The Get Down) lässt es wie

üblich knallen. Bis 16.50, Arte

20.05 ESSAYFILM

Correspondências (PRT 2016, Rita Azevedo Gomes) Der Film basiert auf der Brieffreundschaft zwischen den portugiesischen Autoren Jorge de Sena und Sophia des Mello Breyner Andresen. Inszenierte Szenen, historisch-dokumentarische Aufnahmen und privates Videomaterial erzählen vom portugiesischen Faschismus und den Strapazen des Exils. Bis 21.35, Okto

20.15 HORROR

Blutsschwestern(Ö/D 2014, Thomas Roth) Fünf Freundinnen, die ein schreckliches Geheimnis verbindet, verbringen ein gemeinsames Wochenende auf einer Jagdhütte. Schon bald gibt es eine Leiche und jede Menge Motive. Mit Silke Bodenbender, Franziska Weisz, Nora Waldstätten, Nicolette Krebitz , Edita Malovcic. Bis 21.45, 3sat

Foto: 3sat

20.15 STREITHANSLN

Der dritte Frühling (Grumpier Old Men, USA 1995, Howard Deutch) Eine Zeitlang hatten die Streithälse John (Jack Lemmon) und Max (Walter Matthau) ihre Privatfehde beigelegt. Das lag einerseits daran, dass Melanie (Daryl Hannah), die Tochter Johns, sich mit Jacob, dem Sohn von Max, verlobte. Aber dann wird das Kriegsbeil wieder ausgegraben, schuld daran ist auch die resolute Italienerin Maria (Sophie Loren), die das Anglergeschäft der beiden Rentner kauft. Bis 21.55, Servus TV

20.15 SONNTAGSKRIMI

Tatort: Tschill Out (D 2019, Eoin Moore) Während Nick Tschiller (Til Schweiger) auf der Wattenmeerinsel Neuwerk auf sein Disziplinarverfahren wartet und bei der Betreuung von schwererziehbaren Jugendlichen hilft, ermitteln Yalcin Gümer (Fahri Yardim) und die neue LKA-Kollegin Robin Pien in einem Fall von Drogenhandel im Darknet. Bis 21.45, ARD, ORF 2