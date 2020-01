Mediennews: Der VÖZ ortet Neustart in der Medienpolitik und Thailands TV-Sender verbergen Plastiksackerl im Programm

In den Sitzungssaal des ORF-Stiftungsrats kommt mit Regierungsantritt ein bisschen mehr Grün – bei weiterhin mehr Blau. Foto: APA

ÖVP rückt absoluter Mehrheit im ORF-Stiftungsrat näher: Mehr Blau als Grün im obersten Entscheidungsgremium des Rundfunks zeichnet sich auch nach dem Regierungsantritt ab

"Runde Tische" ohne Frauen: Johannes Rauch will künftig reine Männerrunden boykottieren: Zum "Runden Tisch" im ORF zum Thema "Was kann Türkis-Grün?" schickten die Parteien am Donnerstag nur Männer

Neue Regierung sollte endlich Medienfreiheit respektieren, fordert Rubina Möhring in ihrem Blog

Weniger als eine Million bei Neujahrskonzert: ORF verweist auf Fehler bei Quoten – Laut Teletest kam das Konzert auf 940.000 Zuseher, der ORF spricht von einem Fehler bei der Messung und einer deutlich besseren Quote

Thailands TV-Sender verbergen Plastiksackerl im Programm: Bilder von Plastiksackerln sollen künftig reduziert oder unkenntlich gemacht werden

Switchlist: Indien, Das Boot und das dunkle Geheimnis von Elvis und Priscilla

Die Etat-Redaktion wünscht einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende!