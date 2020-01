Markus Freistätter spielt die Skirennfahrerin Erika Schninegger, die in den späten 60er-Jahren zu Erik wurde – ORF 2 zeigt heute Reinhold Bilgeris Biografie "Erik & Erika", 20.15 Uhr. Foto: ORF/Lotus Film

9.00 BUBENSTREICHE

Michel muss mehr Männchen machen Weil sie seine Streiche ein für alle Mal satt haben, wollen die Leute aus Lönneberga Michel nach Amerika verfrachten. Zu dem Zweck wird sogar eine Sammelaktion ins Leben gerufen. Doch als der Bub auf dem Markt ein Pferd ersteht, das nur ihm gehorcht, kann er schließlich zeigen, was in ihm steckt. Immer wieder nett, nicht nur für die Kleinen. Bis 10.30, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Bosnien im Pyramiden-Fieber – Ein Mythos spült Touristen ins Land Semir Osmanagic weist einen neuen Reiseleiter ein. Bei dem Rundgang erklärt er ihm, dass der Berg über ihm eine der ältesten Pyramiden der Welt sei. Erbaut vor 30.000 Jahren. Wissenschafter aus aller Welt sind zwar übereingekommen, dass die "bosnischen Pyramiden" ein Mythos sind. Dennoch locken sie auch jede Menge Touristen an. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Gone Girl – Das perfekte Opfer(Gone Girl, USA 2014, David Fincher) Eine Ehefrau (Rosamund Pike) verschwindet, ihr Ehemann (Ben Affleck) wird verdächtigt. David Fincher legt seine Filmadaption von Gillian Flynns Bestseller als vielschichtigen Thriller an und wirft einen Blick auf menschliche Beziehungen. Bis 23.20 ATV

20.15 BIOGRAFIE

Erik & Erika (Ö 2018, Reinhold Bilgeri) Erik(a) Schinegger wurde in den 60er-Jahren von der Skisensation zur Pressesensation. Als Erika wurde sie gefeiert, als neu entdeckter Erik verstoßen und des Betrugs bezichtigt. Eine Geschichte über die Ungerechtigkeiten, die Tabuthemen der damaligen Gesellschaft und den ÖSV. Mit Markus Freistätter. Bis 21.50, ORF 2

20.15 MUSIK

Erlebnis Bühne: 150 Jahre Wiener Musikverein Vor genau 150 Jahren wurde der Musikverein Wien eröffnet. ORF 3 überträgt live das Jubiläumskonzert aus dem Goldenen Saal. Die Wiener Philharmoniker lassen unter der Leitung von Maestro Semyon Bychkov das originale Programm des historischen Eröffnungskonzerts vom 6. Jänner 1870 wiederaufleben. Darunter Werke von Beethoven, Mozart und Schubert. Zu Gast sind die deutsche Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und der polnische Tenor und Publikumsliebling Piotr Beczala. Bis 22.45, ORF 3

22.00 SELBSTBESTIMMT

Astrid (Unga Astrid, SWE 2018, Pernille Fischer Christensen) Biografie der turbulenten Jugendzeit der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Als sie mit 18 Jahren ein uneheliches Kind von einem verheirateten Mann erwartet, zieht sie aus der Provinz in die Stadt nach Stockholm. Selbstbewusst geht sie in den 1920er-Jahren ihren eigenen Weg. Alba August überzeugt in der Rolle der kämpferischen jungen Frau. Bis 23.55, ORF 2

21.55 GEBIRGIG

Cliffhanger (USA 1993, Renny Harlin) Sylvester Stallone kann die Liebste des besten Freundes nicht retten, schießt Bohrhaken in den Fels und räumt das Böse doch zur Seite. Renny Harlins Schaustück bleibt als eines der besten Aktionskammerspiele der frühen Neunziger in Erinnerung: die Bergwelt der Rocky Mountains als alpine Spielwiese für Gut und Böse und der Beweis dafür, dass die Freizeitindustrie tödliche Grenzen kennt. Gedreht wurde in den italienischen Dolomiten. Bis 23.50, Servus TV

0.40 KOMÖDIE

Das brandneue Testament (Le tout nouveau testament, B/F/LUX 2015, Jaco Van Dor mael) Gott existiert. Er ist ein schlecht gelaunter Belgier und tyrannisiert seine Tochter. Um ihrem Vater eine Lektion zu erteilen, schickt sie den Menschen deren Todesdaten. Jaco Van Dormael (Toto der Held) will uns vor allem eines näherbringen:_Carpe diem! Bis 2.30, Arte