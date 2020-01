Kommissar Nick Tschiller (Til Schweiger) soll sich, während er auf sein Disziplinarverfahren wartet, in einem Heim auf der Wattenmeerinsel Neuwerk um schwer erziehbare Jugendliche kümmern. Derweil ermittelt auf dem Festland Yalcin Gümer (Fahri Yardim) und die neue LKA-Kollegin Robin Pien (Zoe Moore) gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Cybercrime-Abteilung in einem Fall von Drogenhandel im Darknet.

Gümer will zwei Kronzeugen zu einem "Safe House" in Spanien bringen, die Brüder Tom und Eddie Nix. Doch Eddie wird schon auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen von einem Scharfschützen erschossen. Da nur der engste Kollegenkreis eingeweiht war, befürchtet Gümer einen Maulwurf in den eigenen Reihen. Deshalb bringt er den traumatisierten Tom nach Neuwerk, um ihn bei Nick Tschiller zu verstecken. Eddie Nix' Mörder ist jedoch schon hinter Gümer her – zu sehen ist der Krimi am Sonntag, 5. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF 2 und der ARD.