Eine weitere Welle an rassistischen Kommentaren gegen Grünen-Politikerin Alma Zadić folgen Facebookbeiträgen von Abwerzger und Kickl

Foto: APA

Vergangene Woche folgten einem Beitrag des Landesparteiobmanns Markus Abwerzger (FPÖ) zahlreiche Hassbotschaften gegen Grünen-Politikerin Alma Zadić, die zuvor als Nationalratsabgeordnete der Liste Jetzt tätig war. Die Rechercheplattform FPÖ-Fails veröffentlichte eine Sammlung der rassistischen und hasserfüllten Botschaften.

Nach einem neuen Facebookbeitrag Abwerzgers ergibt sich für FPÖ-Anhänger scheinbar ein weiterer Grund, gegen die Grünen-Politikerin Stimmung zu machen. Geteilt wurde ein Video, das ursprünglich von FPÖ Klubobmann Herbert Kickl veröffentlicht wurde und das Abwerzger mit "Wie kann man nur so wenig Rückgrat haben?" kommentierte. Im Video wird Zadić’ 2019 eingenommene Stellung zur Präventivhaft gezeigt. Die vergangene ÖVP-FPÖ Regierung hatte nämlich Anfang letzten Jahres sich für eine Sicherheitshaft für nicht verurteilte, verdächtige Asylwerber durchgesetzt.

Foto: Facebook/Markus Abwerzger

Im neuen Regierungsprogramm der künftigen ÖVP-Grünen Koalition, wurde eben dieser Punkt im Kapitel Asyl angesprochen. Demnach sehe das neue Programm ebenfalls die Einführung einer Sicherheitshaft vor.

Hasserfüllte Kommentare

Das Posting zog zahlreiche rassistische und sexitische Kommentare mit sich, welche von der Rechercheplattform FPÖ-Fails dokumentiert wurden. Die Beiträge reichen von Beleidigungen wie "Klapperschlange!!!" bis hin zu rassistischen Aussagen: "Was macht so einen in der Regierung , der ist Österreich doch egal , fragt die mal wie sie von ihren Eltern Aufgezogen worden ist , sicher nicht mit Österreichischen Werten !".

Unter dem originalen Beitrag Herbert Kickls findet man weitere diskriminierende Aussagen, wie "Man gewinnt den Eindruck, die Person ist selbst mal über die Balkanroute gekommen" oder "Vom Namen her alleine schon darf so jemand niemals einen Ministerposten bekommen!".

"Auf meiner Seite werden solche Postings gelöscht"

Nachdem eine Userin Abwerzger darauf aufmerksam machte, dass sein Beitrag und die folgenden Hassbotschaften der FPÖ-Anhänger auf der Facebookseite von FPÖ-Fails geteilt wurde, antwortete Abwerzger, dass sie sich an die Verfasser der Nachrichten richten müsse, und behauptet, Postings dieser Art auf seiner Seite zu löschen. Dennoch, sind weiterhin aggressive Beleidigungen und rassistische Aussagen unter den Kommentaren und Kotz-Emojistickern zu finden. (red, 4.1.2020)