Libyer verbrannten bei Protesten Bilder von General Khalifa Haftar. Dieser hatte jüngst zu einer neuen Offensive gegen die Regierung in Tripolis aufgerufen. Ihn sollte wohl auch der Luftschlag von Samstagnacht unterstützen. Foto: AFP

Tripolis – Bei einem Luftangriff auf eine Militärschule in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Samstag nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Bei den Toten handle es sich um Kadetten, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums der international anerkannten Regierung in Tripolis, Amin al-Hashemi, der Nachrichtenagentur AFP. Dutzende weitere seien verletzt worden.

Wer den Angriff durchgeführt hat, war nicht unmittelbar klar. Allerings herrscht in Libyen seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos und Bürgerkrieg. Die international anerkannte Einheitsregierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle.

Bürgerkrieg neu entfacht

Der abtrünnige General Khalifa Haftar und seine "Libysche Nationalarmee" kontrollieren den Osten des Landes. Haftar wirbt mit dem Argument für sich, den radikalen Islamismus zu bekämpfen. Allerdings hat er selbst Ende der vergangenen Woche zu einem "Jihad" gegen die Einheitsregierung aufgerufen und eine Offensive angekündige. Seit dem Beginn einer Angriffs Haftars auf Tripolis vor acht Monaten wurden nach Uno-Angaben von beiiden Seiten mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben.

Die Kämpfe hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Die Türkei hatte angekündigt, eigene Truppen zu entsenden, um so die Regierung in Tripolis zu unterstützen. Haftar wird hingegen von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Saudi-Arabien unterstützt. Er unterhält auch gute Beziehungen nach Russland. Zudem lieferte Frankreich erst vergangenes Jahr Waffen an ihn. (red, Reuters, 5.1.2020)