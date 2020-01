Die türkis-grünen Minister und Staatssekretäre werden am Vormittag angelobt werden. Norbert Hofer will im Bereich der Asylpolitik mit ÖVP stimmen

Wien – Nachdem am Samstagnachmittag 93 Prozent der Grünen am Bundeskongress für eine Koalition mit der ÖVP gestimmt haben, steht der Angelobung der neuen Regierung formal nichts mehr im Wege. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab via Aussendung bekannt, dass die türkis-grünen Minister und Staatssekretäre am Dienstag um 11 Uhr ernannt und angelobt werden sollen.



Der künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einer ganzen Reihe von Interviews in den Sonntags-Zeitungen das Regierungsprogramm mit den Grünen verteidigt. Der ÖVP-Obmann zeigte sich überzeugt, dass die umstrittene Sicherungshaft trotz Widerständen aus den Reihen der Grünen umgesetzt wird. Und auch dass sich die vereinbarten Mehrausgaben mit dem Null-Defizit vereinbaren lassen, ist für ihn klar.

Sicherungshaft "in aller Ruhe vorbereiten"

Die Sicherungshaft will Kurz "in aller Ruhe mit Experten vorbereiten". Der künftige Kanzler betont, dass es um die Schließung einer Gesetzeslücke gehe, wie das 15 andere EU-Staaten auch schon getan hätten. Und er ist überzeugt: "Das ist menschenrechts- und europarechtskonform und entspricht unseren Verfassungsgrundsätzen." Allerdings geht auf die Frage, ob eine Verfassungsänderung nötig sei, nicht direkt ein. Verfassungsexperten hatten zuletzt eine Verfassungsänderung dafür als nötig erachtet, mehrere Grüne Politiker hatten dazu betont, dass eine Verfassungsänderung nicht im Regierungsabkommen vereinbart sei.

Die Einwände der Opposition und von Wirtschaftsexperten, dass sich die vereinbarten Mehrausgaben nicht mit dem angepeilten Null-Defizit vereinbaren lassen, weist Kurz zurück. Das sei auch bei der letzten Regierung behauptet und dann doch erreicht worden. "Wir wissen genau, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eine Senkung der Steuerlast und die Ökologisierung des Steuersystems, gleichzeitig Investitionen in den öffentlichen Verkehr und Umweltmaßnahmen. Wenn wir sorgsam mit Steuergeld umgehen und eine stabile Wirtschaft haben, ist das selbstverständlich ohne neue Schulden möglich."

Ökosteuer bis 2022 ausarbeiten

Zum Zeitplan hält Kurz fest, dass bei der Lohnsteuersenkung die unterste Tarifstufe 2021 sinkt und die beiden nächsten Stufen dann in einem zweiten Schritt folgen. Auch die Erhöhung des Familienbonus kommt mit der zweiten Stufe der Lohnsteuersenkung. Die Task Force zur Ökologisierung des Steuersystems soll "zügig" ihre Arbeit aufnehmen und bis 2022 abschließen.

Eine "Mitte-rechts-Politik" gibt es nach Ansicht des künftigen Kanzlers weiterhin im Bereich der Migration. Außerdem verweist er auf die Senkung der Steuerlast und eine "konservative Budgetpolitik". Auf der anderen Seite könnten die Grünen ihre Versprechen, wie das Transparenzpaket oder den Kampf gegen den Klimawandel einhalten.

Angebot von Hofer

Noch steht sie also nicht, die neue Bundesregierung, und dennoch erhielt der ehemalige und künftige Kanzler Sebastian Kurz bereits ein Angebot seitens der FPÖ: Norbert Hofer erklärte in einem Interview mit der Tageszeitung "Österreich", er würde zusammen mit der ÖVP im Asylbereich gegen die Grünen stimmen: "Es ist bemerkenswert, dass die Grünen im Falle einer Asylkrise – die gar nicht so unwahrscheinlich ist – im Nationalrat überstimmt werden sollen und die ÖVP mit uns Mehrheiten suchen will. Das heißt für mich: Im Krisenfall weiß man, es hat keinen Sinn mit den Grünen. Da soll dann die FPÖ einspringen."

Der FPÖ-Chef spricht von einer "zeitlichen Sollbruchstelle". Gemeint ist damit, dass im Falle eines verfrühten Koalitionsbruches zwar türkise Themen behandelt würden, grüne Kernanliegen – wie etwa die ökosoziale Steuerreform – auf der Strecke bleiben würden.

Mediale Aufmerksamkeit

Die künftige Regierung sorgt international jedenfalls bereits jetzt für viel Aufmerksamkeit in den Medien. Die "Süddeutsche Zeitung" nannte die Koalition ein "Versuchslabor". Die "New York Times" kommentierte, die Koalition würde Kurz' Fähigkeiten als "politisches Chamäleon" verdeutlichen. (red, 5.1.2020)