Bisher gibt es noch keine Angaben zu möglichen Opfern. Foto: AP

Nairobi – Die radikalislamische Shabaab-Miliz (Shebab) hat eine von kenianischen und US-Streitkräften genutzte Militärbasis in Kenia angegriffen. Die Angreifer hätten das Lager in der Küstenregion Lamu vor Morgengrauen attackiert, sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Ob bei dem Angriff Menschen ums Leben kamen oder verletzt wurden, war zunächst unklar.

Die Angreifer seien zurückgeschlagen worden, erklärte der Sprecher. Ein "Sicherheitseinsatz" sei noch im Gange.

Die Shabaab-Miliz bekannte sich in einer Mitteilung zu dem Angriff. Sie habe die Militärbasis "erfolgreich gestürmt" und habe "die Kontrolle über einen Teil der Basis" übernommen, teilte die Gruppierung mit. Nach Angaben der Miliz gab es sowohl auf Seiten der US-Streitkräfte als auch auf kenianischer Seite Opfer. Dies wurde bisher aber nicht bestätigt.

Mit Al-Kaida verbunden

Die Shabaab-Miliz hat in Kenia bereits mehrere Anschläge begangen, nachdem Nairobi 2011 Truppen nach Somalia entsandte, um die Jihadisten zu bekämpfen. Die Shabaab-Miliz soll über 5.000 bis 9.000 Kämpfer verfügen, ihr Anführer ist seit 2014 Ahmed Umar Dirieh alias "Abu Ubaida". Seit 2012 ist sie offiziell mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbunden; eine kleine Minderheit schloss sich vor kurzem der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) an. Zuletzt tötete die Shabaab-Miliz Ende Dezember bei einem verheerenden Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu 81 Menschen. (APA, AFP, 5.1.2020)