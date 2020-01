Samsung wird sein Galaxy S11 – vielleicht auch Galaxy S20 genannt – wohl am 11. Februar vorstellen. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Samsung wird wohl am 11. Februar sein neues Flaggschiff-Smartphone vorstellen. Üblicherweise schickt das Unternehmen Einladungen zu seinen Unpacked-Events an Pressevertreter aus und kündigt die Präsentationen mit kurzem Videos an. So ein Video soll nun vorab ins Netz entwischt sein und weist auf das Datum der Präsentation hin.

Noch nicht viel bekannt

Abgesehen davon, ist dem 15 Sekunden langen Clip aber sonst keine Information zu entnehmen. Zu dem neuen Smartphone sind bislang nur ein paar Details durchgedrungen. So dürfte es mit einer 108-Megapixel-Kamera, einem Display mit 120Hz und dem Qualcomm-Prozessor Snapdragon 865 ausgestattet sein. Ob das Modell tatsächlich den Namen S11 tragen wird, ist noch nicht fix. Laut "The Verge" könnte es auch Galaxy S20 heißen.

Möglicherweise stellt Samsung bei dem Event auch das Galaxy Fold 2 – den Nachfolger seines ersten Smartphones mit faltbarem Display vor. Viel ist auch darüber noch nicht bekannt. (red, 5.1.2020)