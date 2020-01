In Italien landen regelmäßig Geflüchtete, die mit Booten anreisen. Foto: APA/AFP

Rom – 33 Migranten sind in der Nacht auf Sonntag nahe der Adria-Stadt Lecce in der süditalienischen Region Apulien eingetroffen. An Bord des Bootes befanden sich mehrere Kinder und kurdische Familien aus dem Irak und dem Iran.

Die durchnässten und unterkühlten Migranten mussten vom Boot springen, das sie an Land gebracht hatte, um den Strand zu erreichen. Das Rote Kreuz eilte den Migranten zur Hilfe. Eine Frau und ein Jugendlicher mussten ins Spital eingeliefert werden, berichteten italienische Medien.

Die Flüchtlinge berichteten, dass sie Italien an Bord eines von Albanien abgefahrenen Schlauchbootes erreicht haben. Sie wurden in der Stadt Otranto untergebracht. (APA, 5.1.2020)