Brrrmmm Foto: walkner media

Al Wajh – Der Österreicher Matthias Walkner hat am Sonntag in Saudi-Arabien auf der ersten Etappe der Dakar-Rallye bei den Motorrädern Rang drei belegt. Der Salzburger landete auf den 752 km, davon 319 km Sonderprüfungen, von Jedday nach Al Wajh 2:40 Minuten hinter seinem KTM-Teamkollegen und Titelverteidiger Toby Price sowie 35 Sekunden hinter dem US-Amerikaner Ricky Brabec auf dessen Honda.

Der Litauer Vaidotas Zala hat unterdessen in der Autowertung auf der ersten Etappe die Favoriten düpiert. Im Mini sicherte sich der 32-jährige Außenseiter am Sonntag in Saudi-Arabien zum Auftakt nach 3:19 Stunden vor dem 13-fachen französischen Gesamtsieger Stephane Peterhansel den Sieg. Dritter auf der Strecke von Dschidda nach Al-Wajh wurde der Spanier Carlos Sainz.

Alsonso auf Platz elf

Nasser Al-Attiyah aus Katar sah lange wie der sichere Sieger der ersten Etappe aus, musste sich nach mechanischen Problemen aber mit dem vierten Platz begnügen. Der frühere Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hielt zu Beginn seines Dakar-Debüts im Toyota gut mit. Mit seinem erfahrenen Co-Piloten Marc Coma belegte der 38-jährige Spanier Platz elf und hatte 15 Minuten Rückstand auf Sieger Zala.

Die Dakar-Rallye wird in diesem Jahr erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen. Das islamisch-konservative Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, hat sich das Motorsport-Ereignis für fünf Jahre gesichert und zahlt dafür angeblich rund 80 Millionen US-Dollar (71,77 Mio. Euro). Die Konkurrenz führt in diesem Jahr in zwölf Etappen über insgesamt knapp 7.900 Kilometer Distanz. (APA, 5.1.2020)

Ergebnisse von der in Saudi Arabien ausgetragene Rallye Dakar vom Auftakt am Sonntag – 1. Etappe (Jedday – Al Wajh/752 km, davon 319 Sonderprüfungen):

Motorräder:

1. Toby Price (AUS) KTM 3:19:33 Stunden

2. Ricky Brabec (USA) Honda 2:05 Minuten zurück

3. Matthias Walkner (AUT) KTM +2:40

Autos:

1. Vaidotas Zala/Saulius Jurgelenas (LTU) Mini John Cooper 3:19:04

2. Stephane Peterhansel/Paulo Fiuza (FRA/POR) JCW/302+2:14

3. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP) JCW/305 2:50

2. Etappe am Montag: Al Wajh – Neom (SP 367 km, gesamt 401 km)