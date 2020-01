Samsung will auf der CES angeblich einen randlosen Fernseher zeigen. Foto: REUTERS/Rick Wilking

Das randlose Smartphone ist von gestern. Auf der diesjährigen CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas soll nun der randlose Fernseher kommen. Einen solchen will Samsung auf die Tech-Messe mitbringen, die am 7. Jänner startet.

Interne Kritik

Wie das koreanische Portal Thelec unter Berufung auf einen Projektentwickler berichtet, soll bei dem Fernseher kein Rand mehr zu sehen sein. Dafür soll Samsung Panel und Gehäuse enger zusammengefügt haben. Auf der CES soll zunächst ein 65 Zoll großer Bildschirm gezeigt werden. Das Konzept soll laut Bericht bei Samsung allerdings auch auf Kritik gestoßen sein. So würde ein solches Design weniger Stabilität aufweisen und ein Trennen von Panel und restlichem Gehäuse erschweren.

Wie viele Produkte, die auf der CES vorgestellt werden, handelt es sich bei dem randlosen Display um ein Gerät, das derzeit noch nicht erhältlich ist. Die Produktion soll aber bereits im Februar beginnen. Über Verfügbarkeit und Preise ist zunächst noch nichts bekannt. (red, 5.1.2020)