Ein Feiernder zu Silvester in New York. Wie er zur Jahrzehntfrage steht, ist nicht überliefert. Foto: APA/AFP/KENA BETANCUR

Mitunter nehmen es Internet-User mit Fakten nicht immer so ganz genau, wenn sie in sozialen Medien über heiße Themen wie Klimawandel, Rauchverbot oder Hundehaltung diskutieren. Doch bei einem – nicht ganz so brisanten – Thema wird derzeit auf Biegen und Brechen das i-Tüpferl geritten. Und zwar bei der Frage, ob mit dem 1. Jänner 2020 nun schon ein neues Jahrzehnt angebrochen ist oder nicht.

Wikipedia weiß es genau

Dabei gibt es zwei Argumentationslinien. Sie lassen sich in eine kalendarische bzw. historische und eine allgemeinsprachliche zusammenfassen. Aus kalendarischer bzw. historischer Sicht steht fest, dass das neue Jahrzehnt erst am 1. Jänner 2021 beginnt. Denn: unsere Zeitrechnung beginnt nicht mit dem Jahr 0, sondern dem Jahr 1. Oder anders: auf das Jahr 1 vor Christus folgt das Jahr 1 nach Christus.

Spricht man hingegen von einem Jahrzehnt mit Hinblick auf dessen Eigenheiten wie Modeerscheinungen, also etwa von "den 80ern", dann meint man im Allgemeinen den Zeitraum von 1980 bis 1989. So handhabt man es beispielsweise auch bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia.

Kurz: das nächste Jahrzehnt beginnt erst am 1. Jänner 2021. Die 20er-Jahre sind aber bereits angebrochen. Das sollte man sich nun bis zu Silvester 2029 merken, denn dann kommt die Diskussion garantiert wieder. (br, 5.1.2020)