Val di Fiemme – Langläuferin Teresa Stadlober hat am Sonntag zum Abschluss der Tour de Ski in Val di Fiemme den fünften Platz im Massenstart-Bewerb im freien Stil belegt. Die Salzburgerin hatte nach 10 Kilometer 1:15,1 Minuten Rückstand auf die siegreiche Norwegerin Therese Johaug, die vor ihren Landsfrauen Heidi Weng (+50,3 Sek.) und Ingvild Flugstad Östberg (54,5) sowie Natalia Neprjajewa (RUS/57,1) gewann.

In der Gesamtwertung verbesserte sich Stadlober von der 13. auf die sechste Position und damit ins Spitzenfeld. Den Sieg holte sich überlegen Johaug. (APA, 5.1.2020)

Ergebnisse der Tour de Ski im Langlauf vom Sonntag – Massenstart Skating 10 km, im Val di Fiemme:

Damen: 1. Therese Johaug (NOR) 34:21,6 Min.

2. Heidi Weng (NOR) +50,3 Sek.

3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) +54,5

4. Natalia Neprjajewa (RUS) +57,1

5. Teresa Stadlober (AUT) +1:15,1 Min.

Endstand Gesamtwertung Tour de Ski nach 7 Etappen:

1. Therese Johaug (NOR) 2:28:18,6 Stunden

2. Natalia Neprjajewa (RUS) +1:11,1 Min.

3. Östberg 1:17,5.

Weiter: 6. Stadlober +4:34,1

Weltcup-Gesamtwertung nach 15 Wertungen:

1. Johaug 1.209 Punkte

2. Weng 842

3. Neprjajewa 779.

Weiter:

8. Stadlober 464

75. Unterweger 11