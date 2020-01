Der Schweizer fährt beim Slalom in Zagreb im ersten Durchgang die beste Zeit. Matt lauert, starkes Comeback von Feller

Foto: REUTERS /ZIVULOVIC

Ramon Zenhäusern führt nach dem ersten Durchgang beim Slalom in Zagreb. Der Schweizer setzte erzielte mit der Startnummer eins die beste Zeit, knapp dahinter folgt schon mit Michael Matt der erste Österreicher (+0.07 Sekunden). Dritter ist überraschend der Deutsche Linus Strasser (+0.18), der mit Startnummer 31 noch in die Spitzenpositionen fuhr, und dem Franzosen Clement Noel (+0.27). Eine starke Leistung brachte auch Manuel Feller, der beim Comeback nach seiner Verletzung die siebtbeste Zeit in den Schnee legte (+0.50).

Marco Schwarz schaffte mit 1,52 Sekunden Rückstand die Qualifikation für den zweiten Durchgang (17.40 Uhr, live auf ORF 1), Marc Digruber und Johannes Strolz schieden aus. Christian Hirschbühl war wegen einer Leistenzerrung und einer Adduktorenverletzung am rechten Bein nicht am Start. (red, APA, 5.1.2020)