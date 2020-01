Nach der Ankündigung eines militärischen Eingreifens in Libyen hat Ankara mit der Truppenentsendung in das nordafrikanische Land begonnen. Foto: AP

Mit einem Militäreinsatz will Ankara die international anerkannte Regierung in Tripolis in ihrem Kampf gegen den abtrünnigen libyschen General Khalifa Haftar unterstützen. Bis zuletzt war allerdings unklar, ob und gegebenenfalls wann die Türkei reguläre Truppen in das nordafrikanische Land entsendet. Am Donnerstag hatte Präsident Tayyip Erdoğan dafür vom türkischen Parlament ein Mandat erhalten. Am Sonntagabend verkündete der türkische Staatschef: Die ersten türkischen Truppenverbände seien ausgerückt und nun "auf dem Weg" nach Libyen.

"Unsere Soldaten sind jetzt dabei, schrittweise dorthin zu gehen", so Erdoğan. Aufgabe der türkischen Soldaten in Libyen sei Koordination und die Einrichtung eines Einsatzzentrums.

Abkommen mit al-Sarraj

Die Türkei unterstützt in dem Konflikt die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarraj mit Sitz in Tripolis und hat bereits syrische Rebellen dorthin entsandt. Al-Sarraj hatte im November zwei umstrittene Abkommen mit Erdoğan unterzeichnet. Dabei geht es um Seegrenzen im Mittelmeer sowie um die militärische Zusammenarbeit beider Länder. Letzteres Abkommen hatte den Weg für die Entsendung türkischer Truppen nach Libyen freigemacht. Das Parlament im Osten Libyens, das Haftar unterstützt, stimmte allerdings gegen diese Abkommen. Zudem stimmte es dafür, die Beziehungen zur Türkei abzubrechen. (red, APA, AFP, 5.1.2020)