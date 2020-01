Die Schwarzwaldstube in Baiersbrunn wurde bei einem Brand zerstört. Foto: imago images/7aktuell

Baiersbronn – Das Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn ist bei einem Brand komplett zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer im "Hotel Traube Tonbach" in Baiersbronn in der Nacht auf Sonntag niemand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte – das Restaurant sei allerdings vollständig zerstört. Eine Begehung der Brandruine war auch am Montag nicht möglich, da diese einsturgefährdet sei, berichten deutsche Medien.

Ein Brandmelder hatte gegen 3.20 Uhr Alarm gegeben, wie der Sprecher weiter sagte. Rund fünf Stunden später war die Feuerwehr immer noch mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Es ist für den Schwarzwald ein schwerer Schlag", sagte der Sprecher. Das Hotel besteht aus mehreren Komplexen, von denen nach ersten Angaben der Ursprungsbau durch den Brand schwer beschädigt ist. Nach ersten Erkenntnissen geht die Feuerwehr von einem Millionenschaden aus.

Die "Schwarzwaldstube", die in dem Ursprungskomplex untergebracht ist, ist im Restaurantführer Guide Michelin mit drei Sternen gelistet. Der Gault-Millau 2020 führt Küchenchef Torsten Michel mit 19,5 von 20 möglichen Punkten.

Langjährige Wirkungsstätte Harald Wohlfahrts

Über viele Jahre hinweg setzte Koch Harald Wohlfahrt in der "Schwarzwaldstube" Maßstäbe und bildete zahlreiche spätere Sterneköche aus. Wohlfahrt war 25 Jahre lang ununterbrochen vom Guide Michelin mit drei Sternen benotet worden, ehe er im Sommer 2017 nach Streitigkeiten seinen Abschied aus der "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn nehmen musste. (APA, red, 6.1.2020)