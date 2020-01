Über 100,000 Dokumente geben Einblick in die Tätigkeit der Firma in 68 Ländern

Die berüchtigte britische Firma Datenfirma Cambridge Analytica sorgt erneut für Schlagzeilen. Seit Neujahr tauchen auf Twitter-Account HindsightFiles Links zu Dokumenten über die Wahlen in Malaysia, Kenia, Brasilien und dem Iran auf. Diese Papiere erlauben einen Einblick, wie das Unternehmen versucht Wähler und Wahlen weltweit zu manipulieren. Laut Guardian zeigen über 100,000 Dokumente die Tätigkeit von Cambridge Analytica in 68 Ländern. In den Unterlagen finden auch Hinweise darüber, wie das Unternehmen auch in Österreich tätig war. Auch sollen sie die Schwarzgeldmaschinerie zeigen, mit deren Hilfe der die Herkunft von Großspenden an Trump während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016 verschleiert wurden.

Die Leaks auf Twitter,

Laut Pressemeldungen sollen die Leaks von der Ex- Cambridge Analytica Mitarbeiterin Brittany Kaiser . Das neue Material gehe "weit über das hinaus, was die Leute über den 'Cambridge Analytica-Skandal' zu wissen glauben", erklärt sie laut Turi2.

Brittany Kaiser Foto: APA

Cambridge Analytica wurde "berühmt", nachdem sie sich während des vergangenen US-Wahlkampf im Jahr 2016 Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Nutzern verschafft hatte und unerlaubt für die Kampagne des heutigen Amtsinhabers Donald Trump genutzt wurden. Insgesamt konnte das Unternehmen Daten von rund 87 Millionen Nutzern einkassieren. Im Zuge der Affäre wurde eine Rekordstrafe von fünf Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro) gegen Facebook verhängt. (red, 6.1. 2019)