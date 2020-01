Dominic Thiem, wuchtig. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST

Sydney – Österreichs Tennis-Herren haben im zweiten Länderkampf der Gruppe E nach dem 0:3 gegen Kroatien schon vor dem abschließenden Doppel am Montag gegen Argentinien den Sieg sicher. Nach dem 0:6,6:4,6:4-Erfolg von Dennis Novak über Guido Pella siegte auch Dominic Thiem gegen Diego Schwartzman mit 6:3,7:6(3) und stellte damit auf 2:0. Die Chance auf den Viertelfinaleinzug blieb damit aufrecht.

Für das rot-weiß-rote Doppel sind Oliver Marach und Jürgen Melzer eingeplant. Die Gewinner der sechs Vierer-Gruppen (je zwei in Sydney, Perth und Brisbane) sowie die zwei besten Zweiten erreichen das in Sydney angesetzte Viertelfinale. Österreich trifft am Mittwoch im letzten Gruppen-Länderkampf auf Polen. (APA, 6.1.2020)

Ergebnisse vom mit insgesamt 15 Millionen Dollar dotierten ATP Cup im Tennis am Montag in Australien:

Gruppe E (in Sydney): Österreich – Argentinien Zwischenstand 2:0 Dennis Novak – Guido Pella 0:6,6:4,6:4 Dominic Thiem – Diego Schwartzman 6:3,7:6(3)

folgt: Oliver Marach/Jürgen Melzer – Maximo Gonzalez/Andres Molteni