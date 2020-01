Erinnert an Amabrush – Geld wurde via Crowdfunding gesammelt

Zähneputzen in zehn Sekunden. Dieses Versprechen will nun das französische Unternehmen FasTeesH einlösen. Nachdem via Crowdfunding Geld gesammelt wurde, kommt nun die Y-Brush ("Why brush") auf den Markt. Für 109 Euro.

Das Produkt erinnert stark an Amabrush. Das österreichische Start-Up hat im Sommer 2017 auf Crowdfunding-Plattformen die "erste automatische Zahnbürste der Welt" vorgestellt, mit der alle Zähne vollautomatisch binnen "10 Sekunden" gereinigt würden. Der Investitionsbetrag war so gestaltet, dass die Höhe des Betrages direkt dem Kaufpreis eines oder mehrerer Produkte entsprach. Die Investoren sollten die Zahnbürsten als Gegenleistung erhalten. Auf diese Weise wurden 8 Millionen Euro eingesammelt.

Viele Verbraucher waren aber mit der Putzleistung nicht zufrieden oder mussten lange auf die Lieferung warten. Im Juni des vergangenen Jahres ging das Unternehmen pleite. (red, 6.1. 2020)