Die Gedenkstätte Mauthausen. Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Am vergangenen Donnerstag, 2.Jänner, haben unbekannte Täter das niederländische Denkmal in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit fünf Hakenkreuzen beschmiert. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten in ihrer Onlineausgabe nach einer Aussendung der Gedenkstättenleitung.

"Wir sind zutiefst erschüttert und verurteilen diese Straftat auf das Schärfste", heißt es in einer Aussendung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Polizei und niederländische Botschaft seien sofort informiert worden. Die weitere Vorgehensweise werde mit der Botschaft abgestimmt.



Im KZ Mauthausen und seinen zahlreichen Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 mehr als 100.000 Menschen ermordet. (red, 6.1.2020)