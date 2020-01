Der deutsche Zulieferer Bosch will Autofahrern künftig bei tiefstehendem Sonnenlicht ein größeres Sichtfeld und damit mehr Sicherheit verschaffen. Die transparente Sonnenblende, die aus einem LCD-Bildschirm besteht, soll dank künstlicher Intelligenz nur die Teilbereiche verdunkeln, durch die der Fahrer geblendet wird, wie das Unternehmen am Montag bei der Technikmesse CES in Las Vegas bekannt gab.

Blendendes Sonnenlicht verursache "die meisten witterungsbedingten Unfälle", erläuterte Bosch. Auch wenn herkömmliche Sonnenblenden Autofahrer vor störendem Gegenlicht schützten, versperrten sie – einmal heruntergeklappt – oft auch große Teile des Sichtfeldes. Die digitale Blende soll "dank intelligenter Algorithmen" künftig sowohl die Gesichtspartien wie Augen, Nase und Mund als auch den Schatten, den die Sonne auf das Gesicht wirft, erkennen. Verdunkelt wird dann ausschließlich ein kleiner Bereich auf dem Display. (APA, 6.1. 2020)