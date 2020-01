Schwedischer Star mit torlosem Remis in Mailand empfangen

Zlatan is back. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Mailand – Zlatan Ibrahimovic hat 2.794 Tage nach seinem letzten Spiel für den AC Milan ein umjubeltes Comeback gegeben. Der Schwede wurde am Montag beim 0:0 gegen Sampdoria Genua in der 55. Minute eingewechselt, 58.000 Zuschauer feierten den 38-Jährigen bei jedem Ballkontakt.

Ibrahimovic hatte von 2010 bis 2012 für Milan gespielt, bevor er zu Paris St. Germain und Manchester United weiterzog. Nun kehrte er nach knapp zwei Jahren bei Los Angeles Galaxy nach Mailand zurück. "Ich jage nach Adrenalin, denn in meinem Alter spielt man nicht mehr fürs Geld", hatte er vor dem Anpfiff gesagt. In der Partie fand er einige Halbchancen vor, glänzte aber nicht. Übermäßiger sportlicher Erfolg ist auch nicht zu erwarten: Milan ist in der Serie A Zwölfter.

Cristinao Ronaldo hat Juventus Turin zumindest für einige Stunden an die Tabellenspitze geschossen. Der Portugiese erzielte am Montag beim 4:0 (0:0) des Titelverteidigers gegen Cagliari einen Triplepack (49., 67./Elfmeter, 82.). Ronaldo hält nun bei acht Toren aus den jüngsten fünf Ligaspielen und ist mit 13 Treffern die Nummer zwei hinter Ciro Immobile (Lazio). Den vierten Treffer steuerte Gonzalo Higuain (81.) bei. Vor dem Abendspiel von Inter Mailand in Neapel lag Juve drei Punkte voran.

Atalanta feierte am Montag den zweiten 5:0-Sieg in Serie, nach Milan wurde Parma zum nächsten Opfer des Teams aus Bergamo. (sid, red, APA, 6.1.2020)