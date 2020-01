Die Bewohner der spanischen Kleinstadt wollen ganze 100.000 Kilo abspecken – in nur zwei Jahren. Wie, zeigt Arte am Dienstag um 19.40 Uhr

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Einwohner Naróns wollen in zwei Jahren zusammen 100.000 Kilo abnehmen. Foto: Spiegel TV Der Hausarzt Carlos Piñeira hat die Initiative ins Leben gerufen. Foto: Spiegel TV

Abnehmen gehört zu den schwierigsten Neujahrsvorsätzen. Wie die Realisierung einfacher wird, exerziert eine Kleinstadt im Nordwesten Spaniens vor: Narón in Galicien. Noch nie gehört? Da sind Sie nicht allein.

Doch der Blick auf die 40.000-Seelen-Stadt lohnt sich. Die Bewohner wollen im Kollektiv ganze 100.000 Kilo abspecken – in nur zwei Jahren. Mit welchen Methoden, zeigt Arte am Dienstag um 19.40 Uhr in der Reportage Re: Eine Stadt speckt ab.

Über ein Viertel der Bewohner Naróns ist übergewichtig. Was positiv ist: Es werden weniger. Nach 14 Monaten Gesundheitsaktion haben die derzeit 9000 Teilnehmer bereits 65.000 Kilo verloren. Als Gesundheitsapostel fungiert der Hausarzt Carlos Piñeira. Er hat die Initiative gegen die grassierende Fettleibigkeit ins Leben gerufen. Und immer mehr Jünger folgen ihm. Sie organisieren sich in kleinen Gruppen, um sich zum Sporteln, Tanzen oder Kochen zu treffen.

Fixpunkte der kollektiven Schlankheitskur sind örtliche Küchenchefs sowie Schulen. Hier liegt der Schlüssel zum Erfolg; mit teils unkonventionellen Maßnahmen. So tragen Schüler etwa ein Armband mit Chip. Jeder Fußweg zur Schule wird vor Ort registriert. Am Ende des Jahres winkt ein Geschenk. (Oliver Mark, 7.1.2020)