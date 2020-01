In dieser Galerie: 2 Bilder Soldaten warten in Fort Bragg, North Carolina, auf den Flug in den Irak (Archivbild) Foto: AP/Spc. Hubert Delany III/U.S. Army US-Verteidigungsminister Mark Esper erklärte, die USA hätten keine Pläne zum Abzug aus dem Irak. Foto: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Bagdad – Die USA haben nach den Worten von US-Verteidigungsminister Mark Esper keine Pläne zum Abzug aus dem Irak. Zuvor hatte Reuters unter Berufung auf einen Brief des Generals der US-Marineinfanterie, William Seely, berichtet, die US-geführte Anti-IS-Militärkoalition wolle aus dem Irak abziehen.

Man werde das Land aus Respekt vor der irakischen Souveränität verlassen, hieß es in einem Schreiben der Koalition an das irakische Militär, das die Reuters einsehen konnte. Die Truppen würden "in den kommenden Tagen und Wochen" per Hubschrauber an andere Standorte verlegt, um den Abzug vorzubereiten.

Das Schreiben ist mit dem Namen General William Seelys, Leiter des US-Militäreinsatzes im Irak, gezeichnet, eine handschriftliche Unterschrift fehlt allerdings. Ein Vertreter der US-Streitkräfte und ein Vertreter des irakischen Militärs bestätigten die Authentizität des Briefes.

Hubschrauber über Bagdad

Über der irakischen Hauptstadt Bagdad waren am Montagabend ungewöhnlich viele Hubschrauber zu sehen, berichtet Reuters unter Berufung auf Augenzeugen.

Das Schreiben General Seelys zirkuliert auf Twitter.

Das irakische Parlament hatte nach dem US-Drohnenangriff auf den iranischen Top-General Kassem Soleimani im Irak den Abzug der US-Truppen gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte dies energisch zurückgewiesen und dem Irak "sehr große" Sanktionen angedroht, sollte Bagdad die US-Truppen des Landes verweisen. (red, Reuters, APA, AFP 6.1.2020)