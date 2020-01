Schönen guten Morgen am falschen Montag, starten wir also in die Arbeitswoche mit den News:

[Inland] Kurz zur Sicherheitspolitik: "Ein Gegenschlag ist nicht unser Ziel".

Regierungsbeteiligung: Ein grünes Ja mit Wut und Ohnmacht.

[International] Verwirrung über US-Truppenabzug aus dem Irak.

Die US-Demokraten werfen Donald Trump vor, mit seiner Eskalationsstrategie im Nahen Osten vom laufenden Amtsenthebungsverfahren ablenken zu wollen.

Hunderttausende Iraner schwören USA Rache.

[Panorama] Millionen Tiere wurden Opfer der australischen Buschbrände.

Vergewaltiger soll über 190 Männer in England missbraucht haben.

[Sport] Weltmeister de Rossi beendet Karriere: "Ich muss nach Hause".

[Lifestyle] Die besten Looks bei den Golden Globes 2020.

[Immobilien] Wie ihr einen Kredit für ein Haus oder eine Wohnung bekommt und was dabei zu beachten ist, damit es im Nachhinein zu keinen bösen Überraschungen kommt, lest ihr hier.

[Wetter] Der Tag beginnt oft sonnig, nur über den Niederungen im Norden und Osten gibt es ein paar Nebel- und Hochnebelfelder. Mit einer Störungszone von Westen her ziehen allerdings im Westen und Norden rasch dichte Wolken auf und Regen und Schneefall setzen ein. -5 bis +4 Grad.

[Zum Tag] Am 7. Jänner 1927 wurde das erste transatlantische Telefongespräch von New York City nach London geführt.