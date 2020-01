Pompeo soll Insidern zufolge nicht für den Senat kanditieren. Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

Washington – US-Außenminister Mike Pompeo will Insidern zufolge heuer nicht für einen Sitz im US-Senat in seinem Heimatstaat Kanas kandidieren. Dies habe Pompeo dem republikanischen Mehrheitsführer in der Kongresskammer, Mitch McConnell, am Montag mitgeteilt, verlautete aus dessen Umfeld. Von Pompeo lag zunächst keine Stellungnahme vor.

McConnell hatte den 56-Jährigen zu einer Kandidatur gedrängt, um die Senatsmehrheit für die Republikaner zu erhalten, nachdem der republikanische Senator Pat Roberts im vorigen Jahr seinen Rückzug angekündigt hatte.

Die Republikaner befürchten, dass ein Verzicht Pompeos die Chancen des demokratischen Kandidaten erhöhen würde. Ein Sitz im Senat würde zudem eine gute Ausgangsposition für Präsidentschaftsambitionen bei der Wahl in vier Jahren bieten, die man Pompeo nachsagt. (APA, Reuters, 7.1.2020)