Eine einfache Mehrheit reichte dem Sozialisten bei der Abstimmung im Parlament am Dienstag

Pedro Sánchez stellt sich am Dienstag noch einmal der Wahl. Foto: AP/Fernandez

Madrid – Nach langer Hängepartie ist der Sozialist Pedro Sánchez zum Ministerpräsidenten Spaniens gewählt worden. Er erhielt am Dienstag im Parlament die dafür nötige einfache Mehrheit der Stimmen – jedoch nur knapp: 167 Abgeordnete stimmten für ihn, 165 dagegen. 18 enthielten sich der Stimme.

Nachdem er bei der ersten Abstimmung am Sonntag wie erwartet die absolute Mehrheit verfehlt hatte, galt seine Wiederwahl in der zweiten Runde als relativ sicher, da er diesmal nur eine einfache Mehrheit benötigte.

Sánchez' sozialdemokratische PSOE hat eine Koalition mit der linksgerichteten Podemos vereinbart und Absprachen mit mehreren kleinen Parteien getroffen. Zünglein an der Waage bei der Abstimmung war die katalanische Unabhängigkeitspartei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Diese hatte sich bereiterklärt, den Weg für Sánchez' Wiederwahl freizumachen und sich zu enthalten. Damit geht eine lange politische Blockade in Spanien zu Ende. Im November waren die Wähler zum vierten Mal binnen vier Jahren an die Urnen gerufen worden. (Reuters, APA, 7.1.2020)