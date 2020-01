Christopher Walker, Vizepräsident der Intel-Computersparte. Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Intel hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas den Prototyp eines faltbaren PCs präsentiert, wie "The Verge" berichtet. Er trägt den Namen "Horseshoe Bend", erinnert also an ein Hufeisen. Voll ausgefaltet blickt der Nutzer auf einen 17-Zoll-Bildschirm. Faltet man diesen in der Mitte, erhält man praktisch zwei durchgehende OLED-Bildschirme.

Das untere Display kann als Touchscreen-Tastatur verwendet werden. Bei der 17-Zoll-Version kann man freilich auch eine herkömmliche kabellose Tastatur verwenden. Bei der Präsentation in Las Vegas war das Betriebssystem Windows 10 auf Horseshoe Bend zu sehen. Intel denkt aber, dass künftig auch das neue Windows 10X gut passen würde.

Wenig Details

Christopher Walker, Vizepräsident der Intel-Computersparte, hat das Gerät in Las Vegas vorgestellt. Bei der Präsentation reagierte das Display nach der Verwandlung noch etwas behäbig. Wie üblich wurden auf der CES keine weiteren Details zur Technik des Prototyps offenbart – auch nicht, ob und wann der faltbare PC auf dem Markt erscheinen soll. (red, 7.1.2020)