"Escape from Tarkov" ist drei Jahre nach Alpha-Release plötzlich eines der populärsten Games auf Twitch. Foto: Battlestate Games

Das zwei Jahre alte Escape from Tarkov ist plötzlich eines der populärsten Games auf Twitch. Aktuell ist es mit rund 60.000 Zuschauern das drittbeliebteste Spiel auf der Plattform. Die plötzliche Popularität geht darauf zurück, dass Spieler zwischen dem 30. Dezember und 5. Jänner Loot verdienen konnten, wenn sie einen Stream zu dem Shooter schauen. Offenbar ist die Marketing-Maßnahme aber nachhaltig aufgegangen, sodass einige User geblieben sind.

DrDisRespect

Irrwitzige Situationen

Die plötzliche Popularität ist aber auch darauf zurückzuführen, dass Escape from Tarkov durchaus unterhaltsame Momente für Zuschauer mit sich bringen kann. Das Spielprinzip sieht vor, dass Spieler einen rettenden Ausgang auf einer Spielkarte erreichen müssen. Dort trifft man auf echte und KI-Gegner, die einen mit nur wenigen Schüssen erledigen können. Feuergefechte sind somit chaotisch und schnell vorüber – was zu teils irrwitzigen Situationen führen kann.

Battlestate

Spiel in geschlossener Beta

Escape from Tarkov ist seit 2016 in einer Alpha-Version erhältlich. Aktuell befindet sich der Hardcore-Shooter der russischen Spieleschmiede Battlestate Games in einem geschlossenen Beta-Stadium. Auf Steam ist das Spiel noch nicht erhältlich, eine Veröffentlichung auf der Valve-Plattform soll aber noch folgen. Wann die finale Version des Games erscheint, ist ebenso noch offen. Wer das Spiel nutzen will, kann sich um 34,99 Euro (ohne Steuer) einen direkten Zugang erkaufen. (dk, 7.1.2020)