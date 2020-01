8 TB auf einer externen SSD. Foto: Sandisk

Das Techjahr beginnt traditionell mit der Elektronikmesse CES in Las Vegas – und damit auch mit jeder Menge Neuankündigungen. Nicht aus allen davon werden dann auch real kaufbare Produkte, zumindest aber zeigen sie oftmals vor, wohin die Richtung geht.



SSD

Der Speicherhersteller Sandisk hat auf der CES nun die bisher größte externe SSD vorgezeigt – zumindest wenn es um den Speicherplatz geht. Satte 8 TB passen auf den Datenträger. Gleichzeitig soll die SSD aber auch äußerst flott sein: Dank Superspeed USB sollen Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s möglich sein. All das in einem relativ kompakten Gehäuse, die SSD soll also bequem in die Hosentasche passen.

Allerdings gibt es dabei auch einen Haken: Es handelt sich nämlich um einen Prototypen. Wann – und ob – daraus ein kaufbares Produkt resultiert, ist noch unklar.

Stick

Das ist bei einer zweiten Neuervorstellung anders. Unter dem Namen "Ultra Dual Drive Luxe" gibt es einen USB-C-Stick von Sandisk, der immerhin noch 1 TB an Daten fassen kann. Dieser soll im Laufe des Jahres auf den Markt kommen, einen Preis nennt der Hersteller noch nicht. Allerdings ist angesichts der üblichen Preise für Flash Storage davon auszugehen, dass der USB-Stick nicht all zu günstig werden wird. (red, 7.1.2020)