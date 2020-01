Die Brandkatastrophe in Australien bringt auch zahlreichige Promis zum Handeln, beziehungsweise Spenden. So verkündete Sängerin Pink am Samstag, dass sie 500.000 Dollar zur Bekämpfung der Feuer spenden werde, ebenso Nicole Kidman. Die Nr. 1 der Tennisweltrangliste, Ashleigh Barty, möchte das Preisgeld, das sie beim derzeit laufenden Turnier in Brisbane erspielen möchte, ebenfalls diesem Zweck widmen.

Phoebe Waller-Bridge lässt ihr Globes-Outfit versteigern. Foto: ap/Pizzello

Golden-Globe-Preisträgerin Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) gab bei der Preisverleihung bekannt, dass sie ihr Outfit zu Gunsten der Feuerbekämpfung versteigern werde. Der Anzug aus dem Hause Ralph & Russo stammt aus der aktuellen Herbst-Winterkollektion. (red, 7.1.2020)