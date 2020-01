Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) rund um die Aktivistin Greta Thunberg hat gemeinsam mit der Kreativagentur Fred & Farid (Los Angeles) haben rund um Weihnachten eine neue Kampagne gelauncht. Darin werden alte, lokale Tourismuskampagnen verfremdet, um Menschen mit den Auswirkungen des Klimawandels in ihrer Gegend zu konfrontieren. Die Motive sollen zeigen, wie alte Tourismussujets heute aussehen würden. Die Kampagne wird auf Social Media eingesetzt, der Claim: "You don't believe in Global Warming? How about Local Warming?" (red, 7.1.2020)

