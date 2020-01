"UFO" ist Alienwares Konzept zu einer mobilen Spielkonsole. Foto: Alienware

Unter dem Codenamen "UFO" hat Alienware auf der CES eine mobile Spielkonsole vorgestellt, die sehr an eine Nintendo Switch mit Windows 10 erinnert. Bei dem Gerät handelt es sich lediglich um einen Prototyp – ob "UFO" also jemals in Massenproduktion geht, ist noch offen. Das Interesse an dem Konzept ist allerdings riesig. Einige Medien konnten das Spielgerät bei der CES bereits ausprobieren.

Zwei Anschlüsse für Verbindung mit Monitor

Wie auch die Nintendo Switch weist "UFO" einen Bildschirm auf, der mit zwei abnehmbaren Controllern auf den Seiten ausgerüstet ist. Das 1200p-Display ist acht Zoll groß. Der Bildschirm kann mittels Kickstand aufgestellt werden – auch eine Verbindung mit einem Monitor soll laut Alienware möglich sein. Zwei USB-C-Anschlüsse auf der Unter- und Oberseite stehen hierfür zur Verfügung.

Kein Leichtgewicht

"UFO" ist im Vergleich zur Switch ein Schwergewicht. So wiegt der Prototyp rund 1,3 Kilo. Alienware hat bereits einen eigenen Launcher für die Konsole entwickelt. Zurzeit sind darin Rocket League, F1 2019 und Mortal Kombat 11 inkludiert. Gestartet wird ein Game dann über Steam. Welche Hardware bei der Konsole zum Einsatz kommt, will Alienware nicht verraten. Auch nicht, wie lange die Akkulaufzeit ausfällt.

The Verge

Was erste Medien dazu sagen

Bei The Verge zeigt man sich von dem Konzept angetan, wenngleich die Lautstärke der Lüfter bemängelt wird. Bei Notebookcheck.com rätselt man unterdessen über den Sinn der Konsole, da Cloudgaming-Dienste bald das Handheld obsolet machen könnte. Bei PC Gamer schreibt man zuletzt von einem ähnlichen Spielerlebnis wie mit einer Nintendo Switch. Ob die Konsole nun tatsächlich kommt, wird sich weisen. (red, 7.1.2020)