Die historische Koalition zweier sehr unterschiedlicher Parteien verspricht viel. Was ÖVP und Grüne bringen werden

Mit der Angelobung am Dienstag ist es nun offiziell: Österreichs neue Regierung ist eine Koalition aus ÖVP und Grünen. Nach Jahrzehnten rot-schwarz und schwarz-blau eine historische Premiere. Die Parteien konnten sich – trotz großer Differenzen – auf ein gemeinsames Regierungsprogramm und über die Aufteilung der Ministerien einigen. Was diese Partnerschaft der Gegensätze Österreich bringen wird, berichtet Conrad Seidl. Er ist Innenpolitikredakteur beim STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. Mehr zum türkis-grünen Regierungsprogramm lesen Sie in der STANDARD-Analyse. (red, 7.1.2020)