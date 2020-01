Stammspieler hatte in 26 Spielen neun Tore und sieben Assists beigetragen

Anderson Niangbo Foto: APA/AFP/OZAN KOSE

Salzburg – Einen Tag nach Mergim Berisha hat Fußball-Meister Red Bull Salzburg den nächsten Stürmer von einem Liga-Konkurrenten zurückgeholt. Anderson Niangbo, der beim Wolfsberger AC als absoluter Stammspieler in 26 Spielen neun Tore und sieben Assists beisteuerte, ist ab sofort wieder Teil des Bullen-Kaders. Das gaben die Salzburger am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Wie bei Berisha (Altach) nahm Salzburg auch beim 20-jährigen Ivorer Niangbo die offenbar vereinbarte Möglichkeit wahr, den eigentlich bis Saisonende laufenden Leihkontrakt vorzeitig aufzulösen. (APA; 7.1.2019)