Der Snaefellsjökull ist ein erloschener Vulkan mit Gletscherhaube in Island. Ihm werden magische Kräfte nachgesagt. In Jules Vernes Roman "Reise zum Mittelpunkt der Erde" ist in seinem Krater der Einstieg. Der Berg hat sogar bei schönem Wetter eine mystische Ausstrahlung.

© Walter Prchlik

Schicken auch Sie uns Ihr schönstes Urlaubsbild. Hier geht's zum E-Mail-Formular.