Österreicher verlor in der Gesamtwertung viel Zeit und einen Platz

Matthias Walkner zieht seine Spur. Foto: APA/AP Photo/Bernat Armangue

Neom – Matthias Walkner hat am Dienstag die dritte Etappe der in Saudi-Arabien ausgetragenen Dakar-Rallye auf Platz sechs beendet. Der Salzburger Motorrad-Pilot bewältigte die 504 km lange Schleife von und nach Neom mit 20:07 Minuten Rückstand auf den erstplatzierten Ricky Brabec. Der US-Amerikaner führte mit fast zehn Minuten Vorsprung einen Dreifach-Erfolg von Honda an und übernahm die Gesamtführung.

Walkner liegt in diesem Klassement als Fünfter nun 17:56 Minuten zurück und berichtete einmal mehr von einem unvollständigen Roadbook. "Bei Kilometer 392 hätte es normal einen Wegpunkt gegeben, der allerdings nicht im Roadbook war, jetzt sind wir 20 Minuten lang im Kreis gefahren – die Einen etwas länger, die Anderen etwas weniger lange."

Die Fahrer würden das für die Navigation benötigte Roadbook erst 25 Minuten vor dem Start erhalten und dann etwaige Wegpunkte nicht mehr selbst markieren können. "Dann passieren dem Veranstalter auch noch diese Fehler und es herrscht totales Chaos", sagte Walkner. Der Salzburger war guter Dinge, dass der kritisierte Wegpunkt noch entfernt würde "und sich so an den Zeiten noch etwas ändern wird".

Am Mittwoch geht es von Neom nach Al-Ula. 453 der insgesamt 676 Kilometer langen 4. Etappe werden als Sonderprüfungen gewertet. Die Strecke verläuft zu gleichen Teilen auf Schotter- und Sandpisten und führt in die Nähe der nabatäischen Tempel. (APA; 7.1.2019)

3. Etappe (Neom – Neom/504 km, davon 427 km Sonderprüfungen):

Motorräder: 1. Ricky Brabec (USA) Honda 4:08:23 Std. – 2. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) Honda +9:39 Min. – 3. Joan Barreda Bort (ESP) Honda 13:16. Weiter: 6. Matthias Walkner (AUT) KTM 20:07

Gesamtwertung: 1. Brabec 11:17:56 Std. – 2. Cornejo Florimo 15:02 – 3. Barreda Bort 15:14. Weiter: 5. Walkner 17:56

Autos: 1. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP) Mini 3:48:01 Std. – 2. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA) Toyota + 3:31 Min. – 3. Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (GER) Mini 4:19. Weiter: 5. Fernando Alonso/Marc Coma (ESP) Toyota 6:14

Gesamtwertung: 1. Sainz/Cruz 11:00:20 Std. – 2. Al-Attiyah/Baumel 4:55 – 3. Orlando Terranova/Bernardo Graue (ARG) Mini 8:09