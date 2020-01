Putin und Assad trafen in Damaskus aufeinander. Foto: AP / Syrian Presidency

Damaskus – Der russische Präsident Wladimir Putin hat die syrische Hauptstadt Damaskus besucht und dort Machthaber Bashar al-Assad getroffen. Das teilten russische Nachrichtenagenturen sowia das Präsidialamt in Damaskus am Dienstag mit. Am Samstag soll Putin die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Russland treffen, um unter anderen über Syrien zu beraten. (APA, dpa, 7.1.2020)