Der Österreichische Quizverband wurde 2016 in Innsbruck gegründet, um das Quizzen in Österreich als Freizeitvergnügen und Wettkampf zu fördern. Er veranstaltet Pubquiz in ganz Österreich, Turniere für Teams und Einzelspieler und stellt im Quiz-E-Markt auch viele Fragen fürs Zuhausespielen für jeden zur Verfügung.

Weitere Quiz im Quizblog